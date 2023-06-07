Подрыв Каховской ГЭС: в Николаеве снова поднялся уровень воды

В отдельных районах Николаева заметно поднятие воды на пляжах.

Уровень воды в акватории Николаева после разрушения Каховской ГЭС по состоянию на 15:00 7 июня поднялся на 77 см.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляни, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки. Все городские службы работают в усиленном режиме. Делаем объезды, готовим технику", — говорится в сообщении.

Напомним, Минэкономики подсчитало, во сколько станет строительство новой ГЭС в Херсонской области.

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