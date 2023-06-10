Подрыв Каховской ГЭС: в ООН объяснили, почему сразу не поехали помогать херсонцам

В организации заверили, что готовы помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

В ООН ответили на обвинения украинских властей в том, что организация должным образом не отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Соответствующее заявление было размещено на сайте ООН в пятницу, 9 июня.

В заявлении говорится, что ООН оказывает изначально помощь пострадавшим, но не получила от российских сил ни разрешений, ни гарантий безопасности для персонала и людей для эвакуации.

"Представитель ООН в Украине заверил министра иностранных дел Украины, что организация работает над оказанием поддержки и помощи мирным жителям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы, с первого часа катастрофы. ООН стремится помочь украинцам, нуждающимся в помощи, с обеих сторон берега реки Днепр", — сказано в сообщении.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно приобщиться к спасению людей на оккупированной части Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС.

Глава государства призвал мир к четкой и быстрой реакции на происходящее.

"Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что шокирован заявлениями международных организаций.

"Мы не получили ответа. Я в шоке", — приводит Bild слова Зеленского.

В Офисе президента Украины также жестко раскритиковали ООН за реакцию на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, в результате чего в Херсонской области произошел потоп.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что подрыв Каховской ГЭС "преждевременно" рассматривать как военное преступление.

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