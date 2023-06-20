Подрыв Каховской ГЭС: в водохранилище критически низкий уровень воды

Средний уровень воды на Херсонщине находится на отметке 0,31 м.

В результате подрыва Каховской ГЭС уровни воды Каховского водохранилища достигли более низких показателей за минимальные критические значения, необходимые для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".

Отмечается, что по состоянию на 20 июня средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равняется 13,12 м БС. \По информации "Укргидрометцентра" в створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 18 см. Сейчас он составляет — 0,61 м БС.

Тем временем ГСЧС сообщили, что средний уровень воды в Херсонской области находится на отметке 0,31 м. За минувшие сутки уровень средний уровень воды в области снизился на 8 см.

Подтопленными остаются четыре населенных пункта (818 домов) на правом берегу Днепра, а на временно оккупированной территории левобережья – 17 населенных пунктов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 19 июня увеличилось количество погибших из-за паводков, повлекших подрыв Каховской ГЭС. Известно уже о 17 погибших, из которых 13 непосредственно в результате утопления.

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