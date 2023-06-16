Подрыв Каховской ГЭС: вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз сверх нормы

Если загрязненная вода попадет в сеть водоснабжения, все это может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний.

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС пока невозможно полностью оценить, но они будут огромны и для окружающей среды, и для здоровья людей.

Об этом заявил Виктор Ляшко, министр здравоохранения, в интервью BBC Украина.

"В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям (в реке Днепр). Поэтому запрещено купание, отлов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", — говорит Ляшко.

Министр также отметил, что вся акватория ниже Каховской дамбы не пригодна для использования, для купания.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, Россия взорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области. В регионе объявили эвакуацию.

Из-за прорыва плотины под угрозой оказалась Запорожская атомная электростанция, ситуация контролируемая.

Также возможно лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму и уничтожение части населенных пунктов и биосферы.

В ГУР говорят, что россияне действовали хаотично и допустили затопление своей техники.

Восстановление Каховской ГЭС будет длиться 5 лет и обойдется в миллиард долларов.

Генсек ООН Гутерреш отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Говорит, что это следствие российского вторжения в Украину. Белый дом заявил, что не оставит этого и поможет Украине, а также Украина получит помощь от центра реагирования на природные бедствия и катастрофы при НАТО.

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде от подрыва Каховской ГЭС превысила 55 миллиардов гривен. Ситуация в национальных парках критическая. Под угрозой исчезновения – 30% природно-заповедного фонда Херсонщины. Вода из Каховского водохранилища затопила Нацпарк "Нижнеднепровский". Ущерб оценивается более чем в 46 млрд грн.

В Минздраве предупредили о море рыбы и риске заражения инфекциями после прорыва Каховской ГЭС

После прорыва дамбы Каховской ГЭС в колодцах и на открытых водоемах на юге могут оказаться опасные для здоровья химические вещества, а также возбудители инфекционных болезней.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих правил:

Пить только бутилированную или привозную воду

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд не стоит брать из реки и колодца

Помните, что водопровод предназначен для технических целей

Дополнительно обеззараживайте воду перед тем, как использовать ее для питья, приготовления блюд, мытья фруктов, овощей и посуды

Помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения

Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации)

Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание)

Тщательно мойте руки с мылом

Не одевайте вещи, которые были загрязнены во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции

Подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям для экологии и сельскохозяйственных угодий. Обо всех последствиях читайте в новости.

Читайте также: