Подрыв Крымского моста, "бавовна" по всей РФ и ликвидация предателей: результаты работы главы СБУ Малюка

Уже на 2024 год Малюк анонсировал ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу.

Сегодня, 28 февраля, свой день рождения отмечает глава СБУ Василий Малюк.

Чем он запомнился украинцам, каковы его основные достижения в должности руководителя украинской спецслужбы и почему его боятся рашисты — рассказали в пресс-службе СБУ.

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СБУ проводит уникальные спецоперации

Верховная Рада проголосовала за назначение Василия Малюка Главой Службы безопасности чуть больше года назад, 7 февраля 2023 года. К тому времени он уже более полугода исполнял обязанности руководителя Службы. С этого момента СБУ взялась проводить уникальные спецоперации не только на линии фронта, но и на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями становились военные объекты во временно оккупированном Крыму и в глубине РФ, логистические пути, используемые россиянами для снабжения армии, предприятия, обеспечивающие ВПК и т.д.

"Это наши вполне законные цели. А Крымский мост обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", — отмечал Василий Малюк.

Подрыв Крымского моста

В целом нынешний глава СБУ не часто рассказывает детали "хлопка", который приписывают спецслужбе. Однако уже подтверждено, что СБУ дважды поразила Крымский мост, а с помощью собственных разработок морских дронов, в частности Sea Baby и Мамай — уничтожила 11 российских кораблей. И этим, по мнению экспертов, изменила расположение сил в Черном море в пользу Украины.

"Баовна" в России

Также в недавнем выступлении Василий Малюк подтвердил, что спецслужба устроила "бавовну" на нескольких НПЗ по всей территории России, сделав так, чтобы экспорт российской нефти упал на треть.

В то же время на линии фронта спецназначители ЦСО «А» СБУ уничтожили российскую технику на более миллиарда долларов. В частности, только за прошлый год 516 танков и более 1 тыс. БМП, в том числе активно работая беспилотниками.

Ликвидация предателей

Кроме того, спецслужба противодействует российскому влиянию внутри страны. Всего с начала вторжения СБУ сообщила о подозрениях более 2 тыс. предателям и почти 5 тысячам коллаборантов, пособников России и наводчиков. 32 подозрения объявлены священнослужителям УПЦ (МП), которые занимаются разжиганием межнациональной розни, сотрудничают с врагом, оправдывают агрессии России и т.д.

Также СБУ разоблачила 47 агентурных сетей врага и 629 организованных преступных группировок, которые могли дестабилизировать ситуацию в стране.

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По данным наших источников, спецслужба причастна и к ликвидации многих военных преступников. Так, СБУ под руководством Малюка удалось отправить на концерт Кобзона бывшего нардепа Киву, российского военкора Татарского, так называемого "генпрокурора ЛНР" Горенко и других. Также взорвала Прилепина, так называемого "руководителя МВС ЛНР" Корнета, подстрелила Царева. Список целей СБУ измеряется десятками.

"Смерть – это единственная перспектива, которую мы можем гарантировать оккупантам на нашей земле!" – именно такое обещание дал Малюк во время своего назначения.

СБУ подготовила ряд спецопераций для РФ на 2024 год

И уверяет, что с помощью СБУ "бавовна пылала, пылает и будет палаты". Уже на 2024 год Малюк анонсировал ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы", – прогнозирует глава СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила в прошлом году 47 агентурных сетей врага.

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