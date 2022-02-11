Подрыв Крымского моста, теракт на Чернобыльской АЭС: Данилов рассказал о возможных провокациях России

Секретарь СНБО признался, что предусмотреть место и способы совершения российской провокации невозможно.
Совет национальной безопасности и обороны Украины каждый день получает от специальных служб информацию о провокациях, которые могут быть устроены Российской Федерацией, но точное место и способ их совершения спрогнозировать невозможно.
Об этом сообщил на брифинге 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов.
“Мы полностью осознаем, о чем идет речь. Мы можем фантазировать сколько угодно, но мы не знаем, где и когда может произойти та или иная провокация, в каком виде она будет сделана”, — отметил он.
Среди объектов, в отношении которых может быть совершена такая провокация, секретарь РНБО назвал Крымский мост, Чернобыльскую АЭС и объекты на территории оккупированного Крыма и той части Донецкой и Луганской областей, которая временно не находится под контролем Украины.
В то же время Данилов заверил, что наше государство не планирует никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу человеческую жизнь.
"Мы этим не занимаемся и заниматься не собираемся. Для нас жизнь человека — самая высокая ценность, потому что мы демократическая страна, мы не можем пренебрегать жизнью людей для решения каких-то непонятных для нас вопросов", — сказал секретарь СНБО.
Напомним, ранее в Министерстве обороны США сообщили о поводе, который Москва может использовать для вторжения в Украину. В частности, речь идет об обнародованном пропагандистском видео с телами погибших. В Пентагоне говорят, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись с якобы нападением либо на своей территории, либо на русскоязычное население на Востоке Украины.
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