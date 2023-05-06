Подрыв машины Прилепина: у Зеленского увидели попытку продлить агонию "путинского клана"

Советник Офиса президента считает, что взрыв автомобиля российского пропагандиста устроила "репрессивная машина" РФ.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на подрыв машины Захара Прилепина, произошедший в субботу, 6 мая, вблизи Нижнего Новгорода РФ.
В своем Twitter он сравнил нынешнюю власть в Кремле с языческим божеством Молохом, требующим человеческих жертв.
“Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих”, — заметил Михаил Подоляк.
По его мнению, подрыв машины пропагандиста и украинофоба Прилепина был устроен, чтобы "продолжить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный "тотальный контроль".
"Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной”, — подчеркнул Подоляк.
Напомним, в РФ взорвали автомобиль украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина, он получил ранение.
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