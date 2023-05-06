Подрыв машины Прилепина: у Зеленского увидели попытку продлить агонию "путинского клана"

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на подрыв машины Захара Прилепина, произошедший в субботу, 6 мая, вблизи Нижнего Новгорода РФ.

В своем Twitter он сравнил нынешнюю власть в Кремле с языческим божеством Молохом, требующим человеческих жертв.

“Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих”, — заметил Михаил Подоляк.

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По его мнению, подрыв машины пропагандиста и украинофоба Прилепина был устроен, чтобы "продолжить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный "тотальный контроль".

"Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной”, — подчеркнул Подоляк.

Напомним, в РФ взорвали автомобиль украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина, он получил ранение.

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