Подрыв россиянами Каховской ГЭС: что произошло на затопленных землях после катастрофы

Российские оккупационные войска 6 июня 2023 года совершили подрыв Каховской ГЭС. Кроме дамбы, российские оккупанты взорвали турбины и генераторы станции. Большая вода сносила все на своем пути, разрушала жилые дома, постройки, промышленные и коммерческие объекты.

Что произошло на месте Каховского водохранилища через год после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в чем изюминка этой территории и почему это место считается сакральным для украинцев – читайте дальше.

Эксперты назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в Европе, а экологи сравнили трагедию со взрывом атомной бомбы или аварией на АЭС.

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Сила Большого Луга

Сразу после катастрофы, повлекшей гибель сотен людей и уничтожение природы, звучали печальные прогнозы. Предполагали, что здесь будет либо мертвая земля, либо болото на многие годы. Но сейчас все признаки того, что природа Большого Луга восстанавливается быстрыми темпами. Сам факт размещения Запорожской Сечи на территории Большого Луга делает эту местность одним из важнейших природно-исторических объектов для Украины, уверяет учитель истории Артур Бабенко в проекте «Уроки истории» в Завтраке с 1+1.

И хотя эта часть долины Днепра является колыбелью украинской государственности и местом концентрации колоссального исторического и археологического наследия, именно этот объект практически неизучен историками и археологами. Единого мнения о том, что делать с этой территорией, нет.

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Энергетики хотят восстанавливать ГЭС, природоохранники призывают возродить Великий Луг как природный заповедник и объект исторической памяти. Более того, природа уже сказала свое слово. Прошел год и на месте Каховского водохранилища образовалось уникальное явление, которым увлекается эколог Вадим Манюк – 150 тысяч гектаров ивового леса.

Он надеялся на месте Каховского моря увидеть какие-то открытые участки почвы и хотя бы маленькие озера, а увидел море вербы. Об этом эколог рассказал в интервью Общественному Днепру.

"Я все же ожидал, что будет больше воды, где-то могли бы быть видны плесы озер, какие-то рукава. Я не учел, что ива поднялась очень высоко. Она скрывает, если где-то остались "окна" с водой. Я думал, все же будут Какие-то открытые участки. Это невероятно можно с уверенностью сказать, что такого явления на планете больше нигде не существует», — сказал эколог.

Оказалось, что условия, образовавшиеся на дне Каховского моря после уничтожения ГЭС, идеальны для прорастания ивы.

"Абсолютно ожидалось, что именно ива займет такие позиции в плавнях. Потому что это дерево-пионер. То есть она всегда по рекам, по речным долинам, вдоль водоемов первой расселяется на песчаных мелях, на косах. Соответственно, дно Каховского моря в первый год после разрушения плотины стало огромной такой песчаной косой. Эти условия просто идеальны для прорастания ивы. природных насаждений образовалось", — указано в сообщении.

Если смотреть на лес в целом, говорит эколог, то он однорослый — в среднем произрастающие растения достигли 2,5-3,5 метра в высоту. Вадим Манюк заметил, что все, что на этом месте могло прорасти, уже проросло.

Теперь деревья между собой будут конкурировать, а со временем начнется естественный процесс саморазжижения: если сейчас на один квадратный метр приходится до 20 растений, со временем останется одно. В конце концов, на 10 метров останется только одно дерево. Это очень постепенный процесс, когда лес саморазжижается ", — добавил он.

Сразу от берега бывшего водоема теперь идет сплошная стена ивы, рядом с ней видна узкая полоса камыша, кое-где виднеются отдельные растения полусорняков и даже щавель.

Образовавшиеся на дне Каховского водохранилища скважины из-за пересыхания ила также выполняют экологическую функцию, говорит Вадим Манюк, из них прорастает мох, и даже каркасы.

Каркас западный прорастает сбоку, из щелей. Если бы здесь была сплошная почва, без трещин, у этих семян не было бы шансов прорасти. В этих щелях со временем будет самая богатая почва из-за того, что у него все будет стекаться. а для экосистемы это нечто необходимое.

Такого явления не было 65 лет

Ранее в Сеть попали спутниковые снимки, где значительная часть Каховского водохранилища была покрыта водой. Причины такого явления объяснил эколог Вадим Манюк. Он заверил, что происходит – только в пользу экосистемы местности. Более того, такого явления не наблюдалось более 65 лет.

"Но там есть такая закономерность: в некоторых участках Большого Луга есть места, которые раньше называли лиманы – это такие наиболее пониженные части, куда вода всегда прибывала весной и держалась там весь сезон. Они к лету постепенно пересыхали, но это были такие озерные системы, которые держали большое количество воды", — говорится в сообщении.

"Сейчас происходит то же самое, то есть больше воды сейчас в тех местах, которые раньше назывались лиманами. Такого не было 65 лет. То, что это происходит, это очень положительный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Большого Луга, который может возродиться, были, им жизненно нужно весеннее половодье. Если этого не будет – плавни просто деградируют: не будет того эффекта, которого мы ожидаем ”, — добавил эколог.

По его словам, вода в Каховском водохранилище положительно отразится на экологии. Потому что все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища, на месте, где был Великий Луг, это экосистемы связаны с водой.

"Если сейчас бы воды было мало – то к концу лета там было бы пересыхание, и тогда эти молодые леса могли просто высохнуть. Это очень опасно. Это все было водохранилищем и мы ничего не можем сейчас прогнозировать точно. Но можно сказать очень приблизительно, что если нового прибытия воды не будет в таких объемах, как сейчас, то этого хватит, чтобы за месяц, может даже меньше, чтобы вода вся взошла к морю и пришла к тому уровню, который был осенью», – говорится в сообщении.

К слову, Правительство разрешило использовать земли Каховского водохранилища только для восстановления и строительства гидротехнических сооружений. Целевое предназначение земли Каховского водохранилища менять не будут. Об этом говорится в постановлении правительства. Решение будет действовать на период действия военного положения и в течение пяти лет после его прекращения или отмены.

Отметим, Украина сможет восстановить Каховскую ГЭС, взорванную оккупационными войсками, однако это возможно сделать после завершения боевых действий.

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