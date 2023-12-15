Подрыв сельсовета на Закарпатье: Офис генпрокурора начал расследование по статье "теракт"

Это событие квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами.

Офис генерального прокурора начал расследование по факту подрыва гранат депутатом сельского совета на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры начато досудебное расследование по подрыву гранат в административном помещении Керецковского сельского совета Хустского района", — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что это событие квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами.

В прокуратуре сообщили, что по предварительным данным, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

"В настоящее время известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, из них семь — в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения", — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства инцидента, продолжаются первоочередные следственные действия.

На месте работает руководство Закарпатской областной и Хустской окружной прокуратур. Задействованы все профильные службы, полицейские, взрывотехники.

Досудебное расследование осуществляют следственные органы полиции и Управление СБУ в Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье депутат взорвал гранату во время рассмотрения бюджета 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что позже стала известна причина инцидента.

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