Подрывают мосты и уничтожают свою разведку: в Луганской области командование ВС РФ дало приказ остановить продвижение ВСУ

В Луганской области оккупанты уничтожают мосты, чтобы помешать наступлению ВСУ.

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Сватового. Российские оккупанты принялись уничтожать мосты и активно проводить разведку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Российское командование поставило задачу своим войскам остановить продвижение ВСУ. Оккупанты системно атакуют Белогоровку. После плотных обстрелов, рашисты отправляют до взвода бойцов на разведку. Традиционно, никто не возвращается. Орки постоянно теряют "пушечное мясо", которое бросают в населенные пункты для определение направления огня и наличия украинских защитников", — рассказал гайдай.

Он добавил, что тяжелые бои продолжаются в районе Сватово, а в направлении Кременной оккупанты взорвали мост.

"Погода налаживается, так что дела у наших защитников пойдут быстрее", — выразил надежду Гайдай.

Напомним, что в оккупированном Северодонецке в Луганской области жилищный фонд разрушен на 80%. Оккупационные власти якобы собирают списки компенсации за поврежденное жилье, но приняли лишь 38 таких заявок.

Читайте также: