Подрывнику в Шевченковском суде Киева выносили приговор почти 8 лет: прокуратура дала объяснение

Судебное рассмотрение дела Игоря Гуменюка, совершившего подрыв в Шевченковском райсуде Киева, длилось почти восемь лет. Одной из основных причин назван перенос заседаний по ходатайству стороны защиты.

Об этом заявила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии РБК-Украина.

Она напомнила, что с 2015 года Гуменюк находился под арестом из-за тяжести преступлений, в которых он обвинялся. Также были подозрения, что он может скрываться и уйти от правосудия.

По словам Максимец, подготовительное судебное заседание по делу Гуменюка и Сергея Крайняка, подозреваемого в помощи злоумышленнику, состоялось 25 октября 2016 года. Тогда суд принял решение о судебном разбирательстве судом присяжных.

"С января 2021 года по июль 2023 года было назначено более 30 судебных заседаний, ни одно из которых не было перенесено по вине прокурора. И почти десять было отложено по ходатайству стороны защиты, которая мотивировала это необходимостью пребывания на других судебных заседаниях, хотя даты определялись судом заранее", — отметила она.

Максимец добавила, что сторона защиты регулярно ходатайствовала об отводе как председательствующего судьи, так и всего состава суда. Такие просьбы суд не рассматривал. Заседания также переносились из-за болезни Крайняка и из-за невозможности присутствия адвоката.

В феврале 2022 года суд заканчивал рассмотрение письменных доказательств и должен был перейти к допросу свидетелей. Но процесс остановился из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Уже в ноябре 2022 состав суда присяжных изменился и судебное разбирательство пришлось начать сначала.

Она добавила, что в январе 2023 года суд решил привлечь защитника из Центра вторичной правовой помощи, чтобы предотвратить дальнейшие срывы заседаний стороной защиты.

На 5 июня суд исследовал почти все письменные доказательства и планировал переходить к стадии допроса свидетелей, рассказала Максимец.

Тем временем представители украинского судопроизводства заявили о необходимости усовершенствования механизма конвоирования подсудимых и системы охраны в судах.

Напомним, 5 июля в помещении Шевченковского районного суда города Киева Игорь Гуменюк, в августе 2015 года бросивший в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады, совершил подрыв. Он участвовал в революции Достоинства, некоторое время был бойцом добровольческого батальона "Сич" и воевал в АТО. Рассмотрение дела Гуменюка длилось почти 8 лет.

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