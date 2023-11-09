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Подсел на трассе: в Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в авто, ранив человека

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Подсел на трассе: в Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в авто, ранив человека

Боевая граната / Фото: pixabay.com

Злоумышленника уже задержали правоохранители.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в автомобиле. В результате взрыва ранен один человек.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии "Украинской правде".

Что известно

Как детализировали в полиции, водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме, который обратился с просьбой подвезти его. Автостопщик потребовал у водителя и его пассажира деньги, а впоследствии – достал гранату и взорвал ее.

"В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. Злоумышленник с места происшествия скрылся", – отметили в полиции.

Правоохранителями была запущена специальная операция "Сирена". Злоумышленника удалось задержать, обстоятельства инцидента устанавливаются. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

Напомним, Печерский районный суд Киева оставил без мер полковника Андрея Тимченко, который подарил боевые гранаты помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову.

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Дата публикации
Просмотры
292
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