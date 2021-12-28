"Подсидила Кристина Игоря": как в Сети отреагировали на увольнение замминистра после скандала

"Подсидила Кристина Игоря": как в Сети отреагировали на увольнение замминистра после скандала

Скандал с помощником уже екс-заместителя министра образования и науки уже несколько дней на слуху у всех.

Во Львове после визита заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука разразился скандал из-за откровенного образа его помощницы. На официальной встрече девушка была в черном платье с глубоким декольте. После этого инцидента чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию. Этот скандал вызвал незаурядный общественный интерес и в соцсетях активно появились мемы и фотолягушки.

ТСН.ua собрал реакцию на скандал вокруг уже экс-замминистра образования и как пользователи отреагировали на его увольнение после этого инцидента.

Реакция соцсетей на скандал

"Девочка с крестиком", "сиськогейт", "вы или крестик снимите, или трусы наденьте, "в армии тоже так оденется?" — так комментировали вульгарный образ помощницы Тишкун пользователи сомереж.

Одна из пользовательниц Екатерина Куницкая написала: "Петра, это ты?", намекая на скандал вокруг сериала Nefliх, в котором режиссеры вульгарно изобразили киевлянку по имени Петра. "Дресс-код именно потому и существует, чтобы избегать таких конфузов", – добавила она.

"Воу, заместители министров получили новую униформу!" – так отреагировал на откровенный образ Тишкун журналист BIHUS.info Александр Курбатов.

Известный блоггер из Львова даже создал новый логотип Министерства образования и науки Украины.

Процишин официальный/Telegram

Однако нашли и те, кто встал на сторону Кристины Тишкун. Экс-чиновник Дмитрий Золотухин написал на своей странице в Фэйсбук: "А можно спросить — в чем именно проблема платья частного лица?".

Известный украинский телеведущий, волонтер, общественный и политический деятель Сергей Притула в комментариях к сообщению мэра Львова Андрея Садового, после скандала опубликовавшего фотографию еще с одной встречи, написал: "Гали и Натали замечания за несоблюдение дресс-кода! Ну и Роману за компанию" .

Как отреагировали на увольнение чиновника из Минобразования

Журналист BIHUS.info Александр Курбатов на своей странице написал, что это впервые в истории Украины, когда правительство уволило чиновника за откровенный образ его помощницы – "за чужую грудь".

"Сексизм в квадрате или даже в кубе? Но не исключаю, что на самом деле его уволили за крестик. Йопт, это наступление на христианские ценности! Хорошо хоть министра оставили, потому что у него только плагиат" – иронически отреагировал Курбатов.

На скандал вокруг откровенного платья помощницы уже бывшего заместителя министра образования и науки Кристины Тишкун, который 4-й день на слуху у всех, в Сети отреагировали по-разному. Одни критикуют эксзамминистра образования, другие — встали на его сторону:

"Подсидела Кристина Игоря. Теперь займет вакансию".

"По ходу уволили за недальновидность своих действий и разрушения доверия граждан к государственному устройству".

"Он ушел, а она осталась".

"Довбней в стране более чем достаточно! Это я о тех, кто начал хейтить замминистра с его помощницей".

Сам же эксзамминистра образования и науки Игорь Гарбарук, как сообщает один из телеграмм-каналов, отметил, что увольнение по собственному желанию, по его мнению, является единственным выходом для любого государственного служащего, попавшего в такой скандал.

Следует отметить, что 25 декабря на встречу с мэром Львова заместитель главы Минобразования Игорь Гарбарук пришел с помощницей – 27-летней юристкой Кристиной Тишкун. Женщина надела платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Сеть разразилась замечаниями по наряду работницы МОН. Сама же Тишкун заявила, что ничего развратного ни в своих действиях, ни в платье не видит.

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