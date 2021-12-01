Подсовывают фальсификат по цене оригинала: в Украине известный молокозавод химичит с продукцией

Подсовывают фальсификат по цене оригинала: в Украине известный молокозавод химичит с продукцией

В скандал попал "Богодуховский молзавод".

Производитель молочной продукции "Богодуховский молзавод" в Харьковской области выдавал фальсификат масла за масло с 73% жирностью. Это обнаружили в Кировоградской области.

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Об этом сообщает "Госпродпотребслужба".

Так, во время внеплановых проверок школ и детсадов области в двух школах Александрийского района (с. Головковка, с. Измайловка) на пищеблоках отобрали образцы сладкосливочного масла "Селянське" 73% жира.

По результатам лабораторных исследований продукт не отвечает требованиям по триглицеридному составу. Это значит, что производитель "химичит" при производстве продукта и вместо жиров животного происхождения использует растительные жиры.

Производителем указанного масла на этикетке указано ООО "Богодуховский молзавод", Харьковская область.

Управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области приняло решение об изъятии этого вида масла из школьных столовых.

Отмечается, что производитель масла "Богодуховский молзавод" уже не раз попадался на фальсификации своей продукции.

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