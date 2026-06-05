Подсыпала метадон в алкоголь: на Житомирщине несовершеннолетняя цинично убила военного

В Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которая по заказу спецслужб РФ отравила военного ВСУ. / © Национальная полиция Украины

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В Житомире несовершеннолетнюю жительницу Бердичева подозревают в умышленном убийстве 27-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины по указанию российских кураторов.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По информации правоохранителей, о смерти квартиранта в полицию днем 4 июня сообщила владелица квартиры. На место приехали полицейские и сотрудники СБУ. Во время обыска в доме обнаружили посуду с остатками порошка и другие доказательства, а тело погибшего отправили на экспертизу.

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Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 17-летняя жительница Бердичева. Девушку разыскали по месту жительства и задержали в процессуальном порядке», — отметили в полиции.

По предварительным данным следствия, несовершеннолетняя общалась в Telegram с мужчиной, предположительно являющимся представителем спецслужб РФ. В конце мая по его указанию она забрала из почтомата посылку с кристаллическим веществом (предварительно метадоном). После этого российский куратор дал девушке задачу встретиться с украинским военным в указанное время и в конкретном месте.

В Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которая по заказу спецслужб РФ отравила военного ВСУ. / © Национальная полиция Украины

По словам полицейских, несовершеннолетняя согласилась и ушла со знакомым в его арендованное жилье. Там она тайно подсыпала наркотическое вещество к алкогольному напитку мужчины. Когда военнослужащий потерял сознание, девушка ушла из квартиры.

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В Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которая по заказу спецслужб РФ отравила военного ВСУ. / © Национальная полиция Украины

Правоохранители решают вопрос о сообщении задержанного о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании для него меры пресечения. В полиции также уточнили, что несовершеннолетняя ранее привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и за преступление против общественной безопасности.

В Житомире расследуют убийство военного: подозревают 17-летнюю девушку / © Национальная полиция Украины

В Житомире расследуют убийство военного: подозревают 17-летнюю девушку / © Национальная полиция Украины

В Житомире расследуют убийство военного: подозревают 17-летнюю девушку / © Национальная полиция Украины

Напомним, в сортировочном центре в Оболонском районе столицы во время осмотра груза взорвалась посылка, в результате чего 59-летний мужчина погиб на месте, еще двое работников получили ранения.

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