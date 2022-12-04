"Подталкивание Беларуси к ответным действиям": в МВД Украины объяснили визит Шойгу в Минск

Россия пытается дожать Лукашенко, чтобы он ввязался в войну против Украины.

Визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск может преследовать две цели. Одна – это психологическое давление на Украину, другая – подталкивание Лукашенко к войне против Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Я думаю, в этом есть два момента. Во-первых — это действительно психологическая операция против Украины. Потому что любой такой визит будет вызывать много тревожностей и других психологических вещей на территории нашей страны. С другой стороны — это подталкивание Беларуси к соответствующим действиям", — считает Денисенко.

По его мнению, также разговор между двумя министрами шел о большем расконсервировании военной техники Беларуси для дальнейшей передачи РФ.

"Начиная с июня месяца одним из главных поставщиков оружия для России стала Республика Беларусь", – отметил Денисенко.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера, 3 декабря, прилетел в Белоруссию, где встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Москва и Минск договорились о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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