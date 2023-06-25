Подтопление домов из-за подрыва Каховской ГЭС: как безопасно возвращаться в дома

В Минреинтеграции посоветовали, как безопасно возвращаться в дома после подтопления.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы людям, как безопасно возвращаться в дома, подтопленные в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

В населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва Россией Каховской ГЭС. В некоторых районах жители уже возвращаются в свои дома.

В Минреинтеграции подчеркивают, вернувшись в жилье, которое находилось в подтопленном состоянии, необходимо следовать определенным советам:

перед тем, как заходить в дом, оцените его внешнюю целостность. Особенно несущие конструкции и стены. Убедитесь, что они не деформированы водой и безопасны. Передвигаясь по дому, учитывайте отверстия в полу, разбитое стекло и т.п.;

внутри помещения будьте максимально внимательны. Не трогайте электрические щитки, выключатели, розетки, если они не были хорошо просушены, очищены и предварительно проверены специалистами. При включении они могут поразить электрическим током или привести к возгоранию. Это же касается и электрических приборов, которые оставались в подтопленном доме.

Там также отметили, что возвращаться с детьми можно только в убранное, хорошо просушенное и безопасное жилье с разрешения местных властей и служб экстренного реагирования.

Напомним, Каховское водохранилище превратилось в пустыню: журналист показал шокирующее фото.

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