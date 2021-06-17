Подтоплено кафе и затоплены пляжи: в Бердянске шторм наделал беды (фото)

В Бердянске затопило сразу несколько пляжей.

В г. Бердянск Запорожской области из-за непогоды затопило пляжи и кафе. Сейчас вода там стоит по колено.

Об этом сообщил директор спасательно-водолазной службы Александр Врублевский, пишет pro.berdiansk.biz.

По данным издания, в среду, 16 июня, в Бердянске произошел шторм. Из-за этого затопило сразу несколько пляжей в районе улицы Верховой. Подтопило также кафе, которое расположено на берегу моря.

Александр Врублевский отметил, что все закончится, когда прекратится шторм и сойдет вода, а песок на пляже высушит солнце.

Напомним, в Харьковской и Кировоградской областях из-за непогоды подтопило дома.

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