Подтоплены дома, повреждены дороги: в Украине в нескольких областях бушует непогода (фото, видео)

Ликвидируют последствия непогоды работники ГСЧС.

В Украине из-за сильных дождей сразу в нескольких областях непогода наделала беды. Там подтопило дома, повредило дороги и повалены деревья.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, в Черновицкой области 20 июня в 15:00 из-за сильного дождя подтопило 80 жилых домов в 8 населенных пунктах. Из-за непогоды затопило также 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах.

По состоянию на утро 21 июня вода постепенно снижается. Подтопленными остаются подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Также без электричества частично осталось с. Викно. Местные власти считают убытки из-за непогоды.

Непогода пронеслась также и в Ивано-Франковской области. Там 20 июня в 17:00 выпал сильный дождь. Поэтому повалены деревья.

Из-за непогоды также затапливает и город Днепр. Там за сутки в Службу спасения "101" поступило 58 обращений граждан, из-за подтопления частных домов и домовладений. По состоянию на утро 21 июня работы по откачке воды продолжаются. В городе Днепр остались подтопленными 102 двора и 23 жилых дома.

Напомним, неподалеку Мариуполя прорвало дамбу, а пляжи в Бердянске затопило мутной водой.

Также непогода в Крыму унесла жизнь человека, затопила авто и дома. Из-за этого оккупанты привлекают военных.

Непогода в Украине: опять залило сразу несколько регионов и Крым

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