"Подтвердил жесткую солидарность ЕС": глава Евросовета Мишель пообщался с президентом Зеленским

Обсудили ситуацию вокруг Украины и способы ее деэскалации.
В субботу, 5 февраля, председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил поддержку ЕС для деэскалации напряжения вокруг нашего государства.
Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе. Я подтвердил жесткую солидарность ЕС с Украиной", – говорится в сообщении Шарля Мишеля.
Touched base with President @ZelenskyyUa за этот утешения для оценки последних разработок в региональной деятельности.— Charles Michel (@eucopresident) 5 марта 2022
I reaffirmed the EU's сильная solidarity with Ukraine.
Президент Зеленский в своем Twitter уточнил, что во время разговора речь шла о деэскалации напряжения у границ Украины "в пределах всех имеющихся форматов".
“Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", — отметил Зеленский.
Провел телефонный разговор с @eucopresident. Обсудили текущую ситуацию вокруг и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен за неизменную поддержку.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 5, 2022
Напомним, что в начале следующей недели, 7-8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон собирается уехать в Россию, а затем посетить Украину.
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