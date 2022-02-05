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"Подтвердил жесткую солидарность ЕС": глава Евросовета Мишель пообщался с президентом Зеленским

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"Подтвердил жесткую солидарность ЕС": глава Евросовета Мишель пообщался с президентом Зеленским

Associated Press

Обсудили ситуацию вокруг Украины и способы ее деэскалации.

В субботу, 5 февраля, председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил поддержку ЕС для деэскалации напряжения вокруг нашего государства.

Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.

"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе. Я подтвердил жесткую солидарность ЕС с Украиной", – говорится в сообщении Шарля Мишеля.

Президент Зеленский в своем Twitter уточнил, что во время разговора речь шла о деэскалации напряжения у границ Украины "в пределах всех имеющихся форматов".

“Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", — отметил Зеленский.

Напомним, что в начале следующей недели, 7-8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон собирается уехать в Россию, а затем посетить Украину.

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