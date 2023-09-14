Подтверждение участия Лукашенко в депортации украинских детей поступают каждую неделю – Лубинец

По словам уполномоченного ВР по правам человека, Международный уголовный суд сделал первый сильный юридический шаг на пути возвращения украинских детей домой.

Украина подтверждает, что самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в незаконной депортации украинских детей.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Укринформа" в Гааге сказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный ВР по правам человека также напомнил, что в апреле 2023 года сделал публичное заявление по поводу личного участия так называемого непризнанного президента РБ Лукашенко в процессе депортации украинских детей.

По словам уполномоченного, депортация не прекращается с момента оккупации Киевской области.

"Это происходит и прямо сейчас. Практически каждую неделю мы получаем все новые и новые подтверждения того, что власти Беларуси принимают в этом процессе участие. Безусловно, мы хотим, чтобы и их действия были проанализированы и осуждены", – сказал Дмитрий Лубинец.

Он также отметил, что наверно первый сильный юридический шаг, который сделал Международный криминальный суд (МКС), это выдача двух ордеров на арест.

"Я могу публично сказать, что именно этот шаг помогает нам возвращать украинских детей", – добавил он.

Тем временем самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Россию на очередные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 сентября диктаторы должны встретиться.

Ранее Лукашенко заявил, что продолжит "заниматься" так называемым "оздоровлением украинских детей" с Донбасса в Беларуси.

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