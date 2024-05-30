Подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс — мониторинговые каналы

Точное количество бортов будет известно ночью.
Подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс из "Оленьи".
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Вылет вероятно боевой, а это значит:
- в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:00 – 02:50 +/-
- если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве около 02:40 — 03:30 +/-
- в районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:30 — 04:10.
- если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве около 04:40 — 05:20.
"Время очень приблизительно, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следовать, точное количество бортов будет известно позже ночи", — говорится в сообщении.
Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры ударили КАБами по Торецку. В результате атаки погибли и ранены.
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