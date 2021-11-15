Подумал, что это косуля: в Ровенской области во время охоты мужчина убил 40-летнего товарища

Подумал, что это косуля: в Ровенской области во время охоты мужчина убил 40-летнего товарища

Мужчина от огнестрельного ранения из ружья погиб на месте.

В Ровенской области во время охоты погиб 40-летний мужчина. Его случайно застрелил знакомый.

Об этом сообщает полиция Ровенщины.

Инцидент произошел в лесу возле села Собищицы Варасского района Ровенской области. Трое мужчин отправились на охоту. По словам мужчины, который выстрелил, ему показалось, что за деревом стоит косуля. Когда подошел, увидел, что подстрелил знакомого, который уже не подавал признаков жизни. Охотник сразу вызвал полицию.

При осмотре на теле погибшего правоохранители обнаружили сквозное огнестрельное ранение шеи. Следователи открыли уголовное производство по факту убийства, совершенного по неосторожности.

Охотничье нарезное ружье, которое официально зарегистрировано, изъято. Впрочем, разрешительных документов на право охоты у мужчин не было.

Отметим, что в последнее время в Украине участились трагические случаи на охоте. Так, в Ахтырском районе Сумской области, во время охоты, был тяжело ранен 28-летний житель села Боромля. Мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.

Под Харьковом охотник подстрелил своего 60-летнего знакомого. Мужчина пытался попасть в зайца и по неосторожности произвел выстрел в товарища, стоявшего рядом.

Во Львовской области во время охоты также убили мужчину. 62-летний мужчина из Нового Раздола хотел подстрелить дичь, но попал в 66-летнего товарища.

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