Подумал, что украл носки: в Одессе мужчина ударил туриста ножом в грудь

Подумал, что украл носки: в Одессе мужчина ударил туриста ножом в грудь

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом в грудь туриста из Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на рынке в Приморском районе города. Там местный житель увидел, как его знакомая продавщицы обвиняет туриста в том, что он якобы украл носки. Он подошел к покупателя и вступил с ним в словесную перепалку, закончилась которая поножовщиной. Одессит достал нож и ударил им мужчину в грудь.

27-летнего пострадавшего госпитализировали. В свою очередь подозреваемый в преступлении убежал и спрятался в подвале складского помещения.

"Через несколько часов правоохранители его задержали и изъяли орудие преступления. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре мужчина вышел на улицу и выстрелил себе из ружья в живот.

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