Минобороны обвинили в "сексизме" из-за подготовки к параду на каблуках

Минобороны обвинили в "сексизме" из-за подготовки к параду на каблуках

В Сети инициативу активно критикуют, а Минобороны обвиняют в сексизме.

В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих ВСУ к параду в честь 30-летия Независимости Украины и возмутили Сеть.

Украинские пользователи, в частности, не оценили тот факт, что курсантки будут шагать в туфлях на каблуках.

По информации АрмияInform, тренировки женской "коробки" с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые должны пройти по Крещатику 24 августа, проходят дважды в день.

Военнослужащие девушки готовятся впервые шагать в парадной форме без оружия. "Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", — рассказал преподаватель ВИКНУ Евгений Балабушка.

По словам курсантки Иванны Медведь, тренироваться в туфлях на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".

"(...) но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады. На тренировках очень стараюсь, чтобы не подводить ни наших офицеров, ни нашу "коробку", — поделилась девушка.

Между тем в Сети нынешнюю инициативу активно критикуют, а Минобороны обвиняют в сексизме.

"Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду. Строевой шаг на каблуках... чтобы что? Кончится когда-то этот парад идиотизма?" — возмутилась первая заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.

Ее поддержала журналистка "Суспильного.Волынь" Лариса Андрейчук: "Если это правда, то над военнослужащими просто издеваются. Пусть им будет максимум неудобно, пусть это будет абсурдно. "Женственно", а вы что подумали?"

Об издевательствах над курсантками также заявил политик и активист Александр Погребиский: "Друзья, почему в этом году над девушками решили поиздеваться и на парад одеть их в туфли с каблуком? Что это за очередная безумная идея?"

Медиаменеджер и журналист Ангелина Карякина отреагировала на инцидент саркастической шуткой: "Парад — это, мягко говоря, не о комфорте военных. Но если это уж так красиво, кого еще можно будет увидеть на параде в каблах?"

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Между тем нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook написала, что Минобороны "не дружит с логикой".

"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины, — поделилась политик. — Это не равенство! Это унижение!"

Ее коллега по партии Иванна Климпуш-Цинкадзе добавила, что "шокирована информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках".

"Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?" — указала она.

Как сообщалось, в День Независимости, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад.

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