"Подумала, что это конец": подробности спасения мамы с дочерью во время авиакатастрофы в Броварах

В настоящее время Ирина Бондарчук и ее дочь Влада находятся в Киевском ожоговом центре. При пожаре у девочки пострадали лицо, ручка и ножка, а у ее мамы – обе ноги.

В день авиатрощи в Броварах на Киевщине Ирина Бондарчук вместе с дочерью направлялись в детский сад "Родничок". Уже в садике они услышали гул вертолета, а через несколько секунд их накрыло огнем.

Подробности трагедии семьи Бондарчук были предоставлены в материале OBOZREVATEL.

"Мы пришли в садик, и я начала Владу переодевать, сняла ей комбинезон, обувь, она уже одевала тапочки. И тут мы услышали вертолет. Дочь боится воздушных тревог, она сразу спросила: "Мама, что это?" Я ответила, что сигнала тревоги не было, это наши. Чуть жужжало и стихло, а потом раздался такой отрывочный странный звук и взрыв», – рассказывает женщина.

Ирина вспоминает, что рядом сидела еще одна девочка Саша Бреус с матерью.

Отметим, что Елена Бреус и ее дочь Саша находятся в медицинском учреждении в городе Линц (Австрия).

"Бахнуло – и я увидела большую волну огня. Мы с дочкой упали на пол. На мне загорелась куртка, вероятно, она нас и спасла. Я подумала, что все это конец. Но меня будто какой-то ангел поднял с пола. Я не могла понять, как мне выбраться оттуда, огонь шел из двери, там все горело. И тут я услышала голос воспитательницы, она кричала, чтобы все уходили к аварийному выходу», – вспоминает Ирина.

Мама с дочерью пытались выбраться из горевшего помещения. В шкафчике девочки в раздевалке осталась любимая игрушка Винни-Пух. Власть все время оглядывалась в сторону огня и кричала: "Пух! Пух!"

"Видимо, поэтому она и обожгла лицо", – говорит Ирина.

На улице Влади и Ирине помогли перебраться через забор горожане.

Вслед за нами в скорую привезли женщину, у нее тоже обгорели волосы, на руках были ожоги. Она просто лежала, и было непонятно, что с ней, видимо, это шок. Потом начали прибывать другие дети с родителями. Нас там перевязали., и мы с мужем поехали в ожоговый центр", – делится женщина.

Пока мама и дочь находятся в центре, у девочки ожоги лица, ручки и ножки, у мамы – ожоги обеих ног, в том числе и глубокие. Пока врачи наблюдают за кожей, возможно, потребуется пересадка.

Ирине и Владе понадобится лечение, а также продолжительная реабилитация.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку папы: 4149 5110 6053 8402 Сергей Бондарчук.

Шесть наиболее пострадавших в авиатрошке жителей Броваров доставили на лечение в Австрию.

Пять из них уже сделали операции и стабилизировали состояние.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. На борту находились десять человек, все они погибли, в том числе руководство МВД. Всего погибли 14 человек, из них одна девочка.

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