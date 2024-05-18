Подумали, что ТЦК: в Днепре избили военного медика – соцсети

Военный сидел в своем бусе, как вдруг на него напали неизвестные с криками "пи**р ТЦКашный".

В Днепре неизвестные напали на военного медика ВСУ, перепутав его с работником ТЦК.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на соцсети.

В посте, на который обратил внимание Гончаренко, говорится, что сегодня в Днепре неизвестные со словами "пи**р ТЦКашный" атаковали военного медика, когда он сидел в своем бусе цвета "хаки". Злоумышленники задули его из газового баллончика, разбили лицо и очки.

Автор сообщения подчеркнул, что у медика есть трое несовершеннолетних детей и он не подлежал призыву, но пошел в армию.

В полиции эту информацию пока не комментировали.

Напомним, что сегодня, 18 мая, в городе Синельниково на Днепропетровщине мужчина с ножом напал на работника ТЦК и СП, в результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки.

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