Подушка безопасности убила ребенка: в ДТП в Винницкой области погибла 2-летняя девочка

Девочка находилась на переднем сиденье, не оборудованном для перевозки детей.

В смертельном ДТП в Винницкой области погибла двухлетняя девочка после того, как водитель Opel Zafira на сельской грунтовой дороге врезалась в электроопору. От удара сработала подушка безопасности, которая и убила ребенка, сидящего на переднем сидении вместе с ее 5-летней сестренкой.

Как сообщили в полиции Винницкой области, 27-летняя водитель не справилась с управлением.

"Девочка, которая находилась на переднем сиденье, не оборудованном для перевозки детей, погибла на месте происшествия, а ее сестричку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении полиции.

Также читайте В Сербии зенитный комплекс стал причиной гибели пяти человек

Как выяснилось в издании Oboz.ua, за рулем находилась лучшая подруга матери малолетних девочек.

В тот день как раз была 8-я годовщина бракосочетания родителей этих детей, поэтому они поехали в Винницу, чтобы сделать торжественные фото и отметить дату. 2-летняя Мелания и 5-летняя Соломия остались под наблюдением подруги.

Впоследствии водитель написала в своем Instаgram, что за мгновение до аварии девочки были веселые, ели пончики на переднем сиденье и смеялись. Когда автомобиль налетел на столб — сработали подушки безопасности.

“Мелания вся в крови, без сознания, кровь из уха, из ротика, вся машина в крови. Соломийка только спрашивает: "Что с Меланией?" – описывала водитель пережитый ужас.

Через короткое время на место аварии примчались родители девочек. Отец пытался делать дочери искусственное дыхание. Потом подъехала скорая.

"Скорая приехала, запустила сердце, но ритма нет. "Адреналин – массаж – адреналин, фиксируем время смерти". Ее тело накрывают. Ее больше нет", — написала водитель, допустившая аварию.

В пресс-службе полиции сообщили, что в настоящее время проводится ряд экспертиз и другие следственные действия, после которых будет принято решение о предъявлении подозрения.

Кстати, согласно правилам дорожного движения, запрещается перевозить детей до 12 лет и ростом менее 145 см в автомобиле без использования автокресла с ремнями безопасности.

Напомним, ранее вблизи Ивано-Франковска 17-летняя водитель Opel Insignia выехала на встречную полосу и устроила смертельное ДТП.

Читайте также: