Подвез и подарил цветы бабушке, которую игнорировали водители: кто герои видео, которое растрогало Сеть

В автомобиле бабушка призналась мужчине, что у нее День рождения.

Накануне Сеть умилила видео, на котором 89-летнюю Нинель Васильевну подвез мужчина, пока другие машины проезжали мимо. Оказалось, что у женщины в этот день был День рождения, поэтому мужчина вышел, чтобы купить ей цветы.

"Сниданку с 1+1" удалось найти фантастическую бабушку и водителя, ставшего для нас примером человечности.

Бабушка рассказывает, что пыталась найти автомобиль, который подвезет его в ближайшую поликлинику, поскольку пропустила свой автобус. Несмотря на то, что мужчина ехал в противоположную сторону, решил остановиться.

Мужчина, проявивший заботу – Андрей Зубенко, директор диджитал-агентства, в тот день ехал на работу.

"Она махала руками, даже выбегала на дорогу. Я тогда включил телефон, начал снимать, чтобы посмотреть, какой автомобиль остановится. Пятый, шестой, восьмой проехал, никто не останавливался. Мне как-то грустно стало за эту женщину, решил, что развернусь и сам подъеду». – рассказывает мужчина.

Он признается, что решил снять видео для того, чтобы показать его своим детям. Впрочем, впоследствии все же опубликовал его в Сети.

Нинель Жицкой 89 лет, по профессии она – гидрофизик. Женщина преподавала на геологическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Исследовала возможность проведения канала Неман-Днепр, открывала гидростанцию в Бресте, занималась очисткой сточных вод и посвятила науке более 40 лет своей жизни.

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Нинель Васильевна имеет сына, дочь и внучку. А девиз ее жизни – фраза, которую она несколько раз произнесла на видео: "Добро создает человека".

Андрея, подвезшего ее в поликлинику и подарившего цветы, вспоминает ее с улыбкой и называет "большим сгустком положительной энергии".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Муж подвез бабушку и подарил цветы: кто герои трогательного видео"

Ранее пограничники опубликовали щемящее видео, на котором бабушка со слезами на глазах встречает своего внука, защищающего Украину от врагов.

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