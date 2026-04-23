Подвиг дворника "дяди Саши" и расстрелянная на пороге собственного дома семья: известно о жертвах теракта в Киеве

Теракт в Киеве

Трагедия, произошедшая 18 апреля в Голосеевском районе Киева, разоблачила не только жестокость нападающего, но и невероятную силу человеческого духа. Стрельба, которую устроил уроженец России Дмитрий Васильченков, унесла жизни семи человек. Каждое имя — это трагедия целой семьи.

ТСН.ua собрал все истории жертв трагедии.

Смертельное самопожертвование: подвиг «дяди Саши»

Во время теракта погиб киевский дворник Александр Григорьевич. Человек, которого весь двор знал как хорошего «дядю Сашу», погиб, спасая ребенка.

Детали подвига Александра Григорьевича стали известны благодаря записям камер наблюдения и свидетельствам очевидцев. События разворачивались у подъезда жилого дома. После первых выстрелов на тротуаре оказался раненый ребенок, а рядом лежал его отец.

Нападающий, вместо того чтобы остановиться, вернулся к подъезду и снова направил оружие на беззащитного мальчика. Именно в этот момент находившийся рядом Александр Григорьевич бросился к ребенку. Он закрыл Артема своим телом, приняв пули на себя.

После нападения Александра Григорьевича срочно госпитализировали в критическом состоянии. Врачи более суток вели борьбу за жизнь мужчины. У него были диагностированы тяжелые ранения внутренних органов.

«Врачи констатировали у мужчины тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице», — говорится в сообщении журналистов.

Для жителей дома Александр был не просто дворником, а близким человеком и настоящим владельцем территории. Его помнят как чрезвычайно светлую личность, которая всегда заботилась о уюте и малышке.

Мужчина за свой счет высаживал во дворе елки, а перед праздниками украшал их сладостями, чтобы порадовать местных детей. Александр Григорьевич увлекался резьбой по дереву и призвал соседей сажать фруктовые деревья, чтобы двор всегда был цветущим.

Соседи с грустью вспоминают главную мечту Александра: «По завершении войны мужчина мечтал сделать длинный стол вдоль дома, чтобы вместе с соседями отпраздновать победу».

После смерти Александра Григорьевича одиноким остался его четырехлапый друг — кот, которым он занимался. Животное до сих пор бродит по двору, ища хозяина. Однако соседи уверяют, что не покинут животное: сейчас они совместно подкармливают пушистого и ищут для него новую любящую семью.

В память об Александре Григорьевиче жители Голосеевского района решили воплотить его мечту в жизнь — они высадят новые деревья во дворе, который он так любил и защищал до последнего вздоха.

Расстрелянная семья из Винницкой области

Во время кровавого теракта в Киеве, в прицел злоумышленника попала целая семья из города Ладыжин Винницкой области. Александр Арбузов, его жена Леся, их 11-летний сын Артем и сестра жены Яна Сиранчук просто возвращались домой, не подозревая, что в шаге от подъезда их ждет смерть.

Александр Арбузов, погиб на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений. Вместе с ним под огонь попала и сестра его жены Яна Сиранчук. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось: она скончалась в больнице через несколько часов после нападения.

Сначала в СМИ появилась информация о гибели обоих родителей мальчика Артема, однако впоследствии выяснилось, что его мать Лесю удалось спасти. Семья переехала в столицу несколько лет назад, где Александр успешно занимался изготовлением мебели.

«Саша переехал в Киев, занимался мебелью. Семья спокойно шла домой и не могла представить, что их будет ждать возле дома. По праздникам мы всегда собирались вместе. Леся и Александр были счастливой семьей», — рассказала родственница Виктория.

Жена Александра, Леся Арбузова, получила крайне тяжелые ранения грудной клетки и живота. Женщина перенесла сложную операцию и долгое время находилась в реанимации. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное и готовят к переводу в обычную палату.

Сестра пострадавшей Инна Волошина поделилась подробностями о ее состоянии: «Лесю прооперировали, она находится в состоянии средней тяжести. У нее прострелена грудь и живот, пострадало много органов, но мама двоих детей держится. Даже разговаривает».

У Леси и погибшего Александра осталось двое детей — 11-летний сын Артем и маленькая дочь, которая, к счастью, не получила физических травм во время стрельбы.

Сын семьи Артем также стал жертвой террориста. Несмотря на полученное ранение, мальчик проявил невероятное мужество, прося патрульных сначала спасать его отца, а не его самого. Сейчас состояние Артема стабильное, он находится под наблюдением врачей в одном медучреждении с матерью.

Музыкант, «любивший эту жизнь»

Среди погибших — Игорь Савченко, музыкант группы «Второе Солнце». О потере коллеги сообщила его подруга Марина Юревич. Она упоминает Игоря как настоящего рокера и сопротивления для друзей.

«Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь», — говорится в сообщении.

У музыканта остались жена Татьяна и дочь Анна.

Смерть в супермаркете и случайное спасение

Трагические события 18 апреля разворачивались не только на улицах Голосеевского района, но внутри супермаркета «Велмарт», где нападающий захватил заложников. Там оборвалась жизнь одного из работников заведения — молодого парня из Черкасщины Владислава Жидкова.

О гибели юноши рассказала Людмила Хижкина, заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской общеобразовательной школы №11, выпускником которой был Владислав. Он окончил школу в 2018 году, поэтому на момент трагедии ему возможно было всего 23-25 лет.

«Мы помним Владислава как усердного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически», — поделилась воспоминаниями педагогиня.

Пока одна семья оплакивала потерю, другая чудом избежала смертельной опасности. Семья известного TikTok блоггера и звезды «Лиги смеха» Влада Шевченко находились в шаге от эпицентра теракта. Его жена Настя вместе с маленькой дочерью Алисой планировали свой утренний маршрут через супермаркет супермаркета «Велмарт», чтобы попасть в парк.

Жизнь женщине и ребенку спасла обычная бытовая случайность — они задержались дома всего на 15 минут. Как рассказал сам блоггер в своем Instagram, причиной задержки стало желание жены накрутить волосы из-за соответствующего настроения. Когда они, наконец, вышли из дома и подошли к выходу из жилого комплекса, то услышали крики и успели забежать обратно на закрытую территорию. В этот момент нападавший уже находился в помещении магазина.

«Нас спасли эти 15 минут. Иначе я даже не хочу представлять, что могло быть. В тот момент это животное уже было в супермаркете», — признался Шевченко.

Убийство в прямом эфире Telegram

Ужасные кадры убийства отца киевлянин Виталий Блонский увидел случайно в Telegram-канале. Это произошло именно в то время, когда террорист Дмитрий Васильченков удерживал еще заложников в помещении супермаркета. Сын погибшего рассказал, что узнал родного человека на стремительно распространяемом сетью видео, пока продолжалась спецоперация.

По словам Виталия, он смог поминутно воспроизвести последний путь отца. «В 16:13 он рассчитывался на кассе и уже шел домой. Это было где-то в 16:20, он медленно ходит», — рассказал мужчина. Анализируя видеозаписи с места событий, Виталий предположил, что убийство произошло именно в тот момент, когда прибывшие на вызов патрульные полицейские скрылись с места стрельбы.

«Если сопоставлять все видео, то здесь как раз были полицейские. И вот они скрылись, и он ушел», — отмечает сын погибшего.

Трагедия явилась результатом рокового стечения обстоятельств. Виталий поделился, что они с отцом должны встретиться на том же месте ровно в 16:00.

«Я задержался, и выходит, что мы так и не встретились», — добавил он.

Последний раз мужчина видел отца в пятницу, когда забирал дочь из детсада — тогда дедушка последний раз поиграл со своей внучкой.

Теракт в Киеве — последние новости

Напомним, террорист Дмитрий Васильченков, устроивший стрельбу в Киеве 18 апреля, распространял в соцсетях призывы «сжечь всех», мужчина еще с 2017 года распространял агрессивные и человеконенавистнические сообщения.

Однако основной версией преступления остается бытовой конфликт на фоне личной нереализованности.

Анализ поведения фигуранта свидетельствует о том, что мужчина производил впечатление глубоко нереализованной личности. Он постоянно требовал повышенного внимания и признания.

Также в Нацполиции предположили, что у стрелка возможно имелись психические расстройства.

«Вел замкнутый образ жизни. Мы подняли все жалобы, заявления, которые касались, где на него заявляли и он заявлял. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился», — сообщили в полиции.