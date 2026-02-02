- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 2 мин
Подводный дрон "Маричка": разработчики раскрыли новые характеристики украинского оружия
Стала известна часть характеристик тяжелого безэкипажного подводного аппарата от «Акватехник».
Украинская компания «Акватехник», работающая над созданием тяжелого безэкипажного подводного аппарата «Маричка», обнародовала часть технических параметров разработки.
Об этом говорилось в подкасте «К оружию» на платформе «Милитарный».
По словам разработчиков, подводный дрон имеет дальность хода до 1000 км и способен нести полезную нагрузку массой около одной тонны. Максимальная скорость аппарата достигает 10 км/ч.
«Маричка» оснащена инерциальной навигационной системой. Малозаметность для вражеских средств обнаружения достигается благодаря специальным материалам корпуса и низкому уровню шума двигателей.
Аппарат может двигаться к заданной точке, останавливаться в определенных координатах и находиться в режиме ожидания до семи суток. После получения команды дрон способен выполнить атаку по определенной цели.
Боевая часть может меняться в зависимости от задач — в частности, для поражения кораблей противника или объектов портовой инфраструктуры. Также предусмотрена возможность использования дрона для разведывательных операций при установке соответствующего оборудования.
Пока «Маричка» не привлекалась к боевым действиям, однако проходит активные испытания и доработки, в том числе навигационных систем и силовой установки. Впервые аппарат был публично представлен в августе 2023 года.
В компании «Акватехник» отмечают, что параллельно развивают линейку морских и речных безэкипажных платформ для нужд сил обороны Украины. Среди них — проекты с корпусами типа «Вий», «Гарпун», «Волчок» и «Хорив 2.0».
Также ранее компания создала тихоходный дрон с оптоволоконным каналом связи и боевой частью массой до 25 кг, корпус которого производился с помощью 3D-печати.
Ранее военный эксперт объяснил, как именно СБУ могла поразить российскую вражескую подлодку «Варшавянка» в порту Новороссийска.