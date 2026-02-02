Подводный дрон "Маричка": разработчики раскрыли новые характеристики украинского оружия

Украинский подводный дрон / © Фото из открытых источников

Украинская компания «Акватехник», работающая над созданием тяжелого безэкипажного подводного аппарата «Маричка», обнародовала часть технических параметров разработки.

Об этом говорилось в подкасте «К оружию» на платформе «Милитарный».

По словам разработчиков, подводный дрон имеет дальность хода до 1000 км и способен нести полезную нагрузку массой около одной тонны. Максимальная скорость аппарата достигает 10 км/ч.

«Маричка» оснащена инерциальной навигационной системой. Малозаметность для вражеских средств обнаружения достигается благодаря специальным материалам корпуса и низкому уровню шума двигателей.

Аппарат может двигаться к заданной точке, останавливаться в определенных координатах и находиться в режиме ожидания до семи суток. После получения команды дрон способен выполнить атаку по определенной цели.

Боевая часть может меняться в зависимости от задач — в частности, для поражения кораблей противника или объектов портовой инфраструктуры. Также предусмотрена возможность использования дрона для разведывательных операций при установке соответствующего оборудования.

Пока «Маричка» не привлекалась к боевым действиям, однако проходит активные испытания и доработки, в том числе навигационных систем и силовой установки. Впервые аппарат был публично представлен в августе 2023 года.

В компании «Акватехник» отмечают, что параллельно развивают линейку морских и речных безэкипажных платформ для нужд сил обороны Украины. Среди них — проекты с корпусами типа «Вий», «Гарпун», «Волчок» и «Хорив 2.0».

Также ранее компания создала тихоходный дрон с оптоволоконным каналом связи и боевой частью массой до 25 кг, корпус которого производился с помощью 3D-печати.

Ранее военный эксперт объяснил, как именно СБУ могла поразить российскую вражескую подлодку «Варшавянка» в порту Новороссийска.