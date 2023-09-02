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Подземная школа: в Харькове учебные классы обустроили в метро – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Подземная школа: в Харькове учебные классы обустроили в метро – фото

Школа в метро Харькова.

В Харькове показали классы в метро, где будут учиться дети.

В Харькове 1 сентября презентовали обустроенные классы для обучения детей в метрополитене. Кабинетов в метро Харькова хватит для занятий 60 классов. Полноценно обучение начнется с 4 сентября.

Об этом сообщили на сайте Харьковского городского совета.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, обучение будет организовано в две смены – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Учебный класс в метро Харькова / ©
Учебный класс в метро Харькова
Учебный класс в метро Харькова / ©
Учебный класс в метро Харькова
Учебный класс в метро Харькова / ©
Учебный класс в метро Харькова
Школа в метро Харькова / ©
Школа в метро Харькова
Учебный класс в метро Харькова / © Харьковский городской совет
Учебный класс в метро Харькова / Фото: Харьковский городской совет

В метро для школьников тоже будет организовано питание за счет городского бюджета. На станциях будут работать психологи и медики, которые при необходимости смогут оперативно предоставить детям необходимую помощь.

В подземных классах были оборудованы системы рекуперации воздуха, освещения и звукоизоляции. ГСЧС предоставила соответствующие разрешения для обучения школьников в подземке.

"С 4 сентября здесь стартуют занятия для более чем одной тысячи детей. Это первый шаг, и когда родители увидят, какие условия здесь созданы, количество желающих, я уверен, будет расти", — отметил Терехов.

Напомним, в МОН ответили, отправят ли учеников в этом году на дистанционку.

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Дата публикации
Просмотры
161
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