В Херсоне строят школы, несмотря на протесты жителей: почему так произошло

В Херсоне, несмотря на растущие обстрелы и протесты местных жителей, продолжают строительство двух подземных школ, на которые выделено 185 миллионов гривен.

Местная администрация настаивает на необходимости реализации этих проектов, в то время как журналисты Bihus.Info обнаружили связи между подрядчиками и представителями администрации.

В октябре недалеко от места строительства одной из школ упал российский КАБ, разрушив старое здание школы и повредив жилые дома. Местные жители из-за угрозы повторных обстрелов начали протестовать против проектов. Однако в Херсонской городской военной администрации уверяют, что обстрелы не связаны со строительством и что проект не планируют останавливать.

Уничтоженная школа в Херсоне

Тендер на 95 миллионов гривен получила компания "Алсвит Плюс". В 2024 году ее директором стал Александр Потележко, который в 2016 году фигурировал по делу военной прокуратуры Луганского гарнизона, которым руководил нынешний глава Херсонской администрации Роман Мрочко. Он отметил, что не знает Потележка лично.

Другая компания, "Стройснаб СТСО", получила контракт на 90 миллионов гривен для строительства еще одной школы. Она также ремонтирует укрытие в Херсоне. Журналисты выяснили, что совладельцы компании, Александр Новохацкий и Александр Загоскин, являются однокурсниками Александра Сусака, который также получает подряды на ремонты укрытий в Херсоне. Сусак и заместитель председателя городской военной администрации Сергей Орехов обучались в одном университете по схожим специальностям.

Журналисты пытались связаться с представителями компании "Стройснаб СТСО" по их адресу в Херсоне, но офис был закрыт, а соседи сообщили, что строители сняли табличку с двери незадолго до визита журналистов.

Напомним, что в одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонянтах. За свои услуги участники схемы получали от 6 тыс. до 12 тыс. дол. в зависимости от сложности диагноза и требуемой группы инвалидности.