Поджег и снимал на видео: в Мариуполе будут судить подростка за надругательство над Государственным флагом

Поджег и снимал на видео: в Мариуполе будут судить подростка за надругательство над Государственным флагом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего подростка.

В Мариуполе будут судить подростка, который надругался над государственными символами Украины. Парень опорочил флаг для видео и выложил его в Сеть.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

17-летнего мариупольца будут судить за надругательство над Государственным Флагом Украины. Прокуратура завершила досудебное расследованию в отношении несовершеннолетнего жителя. Мариуполя, который обвиняется в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 7 августа 2021 17-летний парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Эти действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей", — рассказали в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что в поселке Тывров Винницкой области ранее судимый на территории Мемориала Славы вытер руки о флаг Украины.

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