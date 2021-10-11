Поджег и убежал: в Херсонской области 14-летний парень на обочине дороги жестоко убил мужчину

Пострадавший был в беспомощном состоянии и сгорел заживо.
В поселке Великая Александровка Бериславского района Херсонской области 14-летний парень жестоко убил своего односельчанина. Его задержали и сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.
По данным следствия, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и спал на обочине. 14-летний односельчанин мужчины поджег его одежду и убежал. 41-летний мужчина сгорел заживо.
Подростку сообщили о подозрении по статье умышленное убийство (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Херсонской области 8 октября на спецлинию "102" поступил звонок от медработницы, которая обнаружила у забора на одной из улиц поселка обгоревшее тело мужчины.