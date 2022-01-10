Поджигал военную технику: в Одессе СБУ задержала российского спецагента

Агентом РФ оказался иностранец, который время от времени приезжавший в нашу страну.

В Одессе СБУ задержала российского агента, спланировавшего в области серию терактов. Один из них должен был закончиться поджогом военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, агентом РФ оказался иностранец, который время от времени приезжал в нашу страну и организовывал здесь диверсии и террористические акты.

"Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам. Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Задержали преступника во время его встречи с одним из исполнителей. Ему снова нужно было поджечь военную технику.

"Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 ("Террористический акт") УК Украины. Фигуранту избрана мерой пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности", — добавили в управлении.

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