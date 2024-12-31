Поджигали авто военных: СБУ задержала фигурантов в Киеве и Харькове

Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали еще две группы приспешников России, которые жгли военные автомобили Сил обороны. Они действовали в Киеве и в Харькове.
Об этом сообщили в СБУ.
"Фигуранты попали в поле зрения рашистов когда искали быстрые заработки на Телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных денег из России поджигатели получили подозрение и перспективу тюремного заключения", — говорится в сообщении.
В Киеве задержаны двое местных жителей в возрасте 16 и 18 лет. Они в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, а чтобы скрыться с места происшествия, молодые люди перемещались на мопеде курьерской доставки, к которой недавно трудоустроились.
Оба злоумышленника были задержаны почти сразу после поджога военного автотранспорта.
Еще два фигуранта задержали в Харькове, который привлек своего знакомого к незакононной деятельности.
Во время обысков у фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, одежда и легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали в взрывной деятельности.
Злоумышленникам объявлено подозрение, и они находятся под стражей.
Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Елисею (Иванову), поддержавшему оккупантов в Изюме.
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