Поджигали авто военных: СБУ задержала фигурантов в Киеве и Харькове

Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали еще две группы приспешников России, которые жгли военные автомобили Сил обороны. Они действовали в Киеве и в Харькове.

Об этом сообщили в СБУ.

"Фигуранты попали в поле зрения рашистов когда искали быстрые заработки на Телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных денег из России поджигатели получили подозрение и перспективу тюремного заключения", — говорится в сообщении.

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В Киеве задержаны двое местных жителей в возрасте 16 и 18 лет. Они в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, а чтобы скрыться с места происшествия, молодые люди перемещались на мопеде курьерской доставки, к которой недавно трудоустроились.

Оба злоумышленника были задержаны почти сразу после поджога военного автотранспорта.

Еще два фигуранта задержали в Харькове, который привлек своего знакомого к незакононной деятельности.

Во время обысков у фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, одежда и легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали в взрывной деятельности.

Злоумышленникам объявлено подозрение, и они находятся под стражей.

Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Елисею (Иванову), поддержавшему оккупантов в Изюме.

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