Поджигали авто ВСУ и железнодорожную инфраструктуру: СБУ разоблачила 9 агентов РФ

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Следователи СБУ при поддержке прокуратуры разоблачили группу из 9 агентов, действовавших по заказу спецслужб РФ. Им доложено о подозрении в диверсиях.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Согласно данным расследования, один из задержанных, гражданин РФ, через Telegram привлек двух подельников в Киеве. Они подожгли релейный шкаф в Дарницком районе, а видеоотчет послали куратору.

Реклама

Переписка подозреваемого с агентом ФСБ / © Офис Генерального прокурора

В Киевской области другой фигурант организовал поджоги двух шкафов в Буче и Киеве с участием трех человек. Исполнители распределили роли: один покупал горючую смесь, другой поджигал, третий фиксировал преступление.

На Запорожье диверсант сначала сжег авто бойца ВСУ, а затем релейный шкаф на железнодорожном пути, получая деньги за каждое видео-подтверждение.

В Винницкой области двое иностранцев готовили диверсии на железной дороге. Исполнителя задержали после поджога, а организатора во Львовской области, где он планировал новые атаки.

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Задержанные подозреваемые / © Офис Генерального прокурора

Все подозреваемые содержатся под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт. Больше об этом читайте в новости.