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- Украина
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Поджигали авто ВСУ и железнодорожную инфраструктуру: СБУ разоблачила 9 агентов РФ
СБУ раскрыла сеть диверсантов, работавших в РФ.
Следователи СБУ при поддержке прокуратуры разоблачили группу из 9 агентов, действовавших по заказу спецслужб РФ. Им доложено о подозрении в диверсиях.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Согласно данным расследования, один из задержанных, гражданин РФ, через Telegram привлек двух подельников в Киеве. Они подожгли релейный шкаф в Дарницком районе, а видеоотчет послали куратору.
В Киевской области другой фигурант организовал поджоги двух шкафов в Буче и Киеве с участием трех человек. Исполнители распределили роли: один покупал горючую смесь, другой поджигал, третий фиксировал преступление.
На Запорожье диверсант сначала сжег авто бойца ВСУ, а затем релейный шкаф на железнодорожном пути, получая деньги за каждое видео-подтверждение.
В Винницкой области двое иностранцев готовили диверсии на железной дороге. Исполнителя задержали после поджога, а организатора во Львовской области, где он планировал новые атаки.
Все подозреваемые содержатся под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт. Больше об этом читайте в новости.