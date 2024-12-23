Поджигали автомобили военных и объекты критической инфраструктуры: задержаны агенты РФ

В Ивано-Франковской области и в Киеве правоохранители разоблачили лиц, которые осуществляли поджоги автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры. Они действовали по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, в конце августа 2024 года 36-летний подозреваемый участвовал в поджоге автомобиля в Ивано-Франковске. Его сообщники, разоблаченные ранее, выполняли заказы за денежное вознаграждение.

Разоблачены лица, осуществлявшие поджоги автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры

"Они искали автомобили, которые, по их мнению, принадлежали военным, согласовывали действия с заказчиком, использовали легковоспламеняющиеся материалы и отправляли видеоотчеты. В целом они уничтожили три автомобиля, а один из участников также поджег железнодорожный шкаф", — говорится в сообщении.

Разоблачены лица, осуществлявшие поджоги автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры

Также в Киеве задержаны два жителя столицы, получившие задание из-за Telegram. Один из них в конце 2024 года поджег Jeep Cherokee с символикой ВСУ, за что ему обещали заплатить 10 тысяч долларов США., облив его дверь бензином.

Разоблачены лица, осуществлявшие поджоги автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры

"Все задержанные находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и преднамеренном уничтожении имущества путем поджога (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины)", — подытожили в ведомстве.

Разоблачены лица, осуществлявшие поджоги автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили шестерых приспешников российских спецслужб.

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