Поджигатель николаевского "Эпицентра" находится в сумасшедшем доме под усиленным наблюдением

37-летний мужчина зашел в торговый центр с ножом, топором и емкостью с горючей жидкостью.

Николаевской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 37-летнего жителя Первомайска, который обвиняется в поджоге магазина "Эпицентр".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, 2 февраля 2021 подозреваемый пришел в ТК "Эпицентр" в Первомайске.

В отделе лакокрасочных материалов он взял с полки бутылку легковоспламеняющегося растворителя, облил им коробки с этим средством, после чего поджег бутылку и бросил ее на полку, из-за чего возник пожар. Огонь уничтожил почти 4 тысячи квадратных метров площади помещения торгового комплекса и товар, который там находился.

Согласно заключению КП "Днепропетровская многопрофильная клиническая больница по оказанию психиатрической помощи" Днепропетровского облсовета, мужчина страдает психическим заболеванием. К нему рекомендовано "применение принудительной меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с суровым надзором".

По состоянию на 21 июля, мужчина находится в психиатрическом учреждении с усиленным режимом надзора.

Напомним, ранее сообщалось, что поджигателем ТЦ "Эпицентр" в Первомайске оказался местный житель Николай Регушевский. Мужчина называл себя "ангелом смерти". Свои действия 37-летний мужчина объяснил местью владельцам сети гипермаркетов. За это ему грозит пожизненное заключение.

Новости Украины: поджигателя "Эпицентра" в Николаевской области на месяц отправили в психиатрическую больницу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку