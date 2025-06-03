Поджог домов премьера Великобритании: что известно о подозреваемом украинце

Роман Лавринович / © Новости Владивостока

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21-летнего украинца Романа Лавриновича, подозреваемого в поджогах имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, могли завербовать российские спецслужбы. Связь осуществлялась через популярный мессенджер Telegram, который используют для вербовки и координации диверсионных действий.

Об этом сообщает журналистское расследование "Схем«.

Согласно расследованию, с 2022 года Лавринович активно искал работу в телеграмм-чатах для мигрантов в Лондоне. Его сообщения появлялись в группах «Лондон Работа Жилье», «Англия Работа» и подобных, где он предлагал свои услуги как разнорабочий или помощник на строительстве, отмечая наличие необходимых документов (в частности сертификата SCSC) и готовность работать за наличные.

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Последние сообщения Лавриновича о поиске работы датированы 2 и 3 мая 2025 года — всего за несколько дней до того, как в Лондоне произошла серия поджогов, связанных с Киром Стармером. Первый инцидент произошел 8 мая: сгорел автомобиль, который ранее принадлежал премьеру. 11 мая — пожар возле здания, где Стармер проживал в 1990-х. А 12 мая загорелся дом, где раньше жила его семья. Все три инцидента полиция связывает между собой.

13 мая британские правоохранители задержали Лавриновича. Известно, что последний раз в Telegram он заходил той же ночью, в 1:31. Кроме него, в деле фигурируют еще трое украинцев — Станислав Карпюк (гражданин Румынии, родом из Черновцов), Петр Починок и еще один, имя которого пока не разглашается. Все трое отрицают вину. По данным Financial Times, британские спецслужбы подозревают, что за серией поджогов может стоять Россия.

Эксперты не исключают, что подозреваемых могли использовать в рамках гибридной операции. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечает: Telegram часто используется спецслужбами РФ как платформа для вербовки уязвимых лиц, находящихся в трудном положении. «Украинцы часто ищут работу в русскоязычных группах, что делает их мишенью для завербовки», — отметил он.

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подчеркивает, что РФ продолжает провокационные действия и против западных стран: «Это часть межгосударственного противостояния, и такие акции могут быть элементами информационной и диверсионной кампании».

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Национальная полиция Украины подтвердила, что сотрудничает с британскими следователями. Начальник управления документирования военных преступлений Александр Шаповалов заявил: «Мы рассматриваем версию о российском следе, но больше деталей пока не можем сообщить». СБУ комментариев пока не дает.

Ранее британская полиция сообщила об аресте второго подозреваемого в причастности к серии поджогов объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Северном Лондоне. Накануне по этим же обвинениям был арестован гражданин Украины.