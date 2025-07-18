Поджог храма на Закарпатье: Кремль пытается разжечь вражду между венграми и украинцами

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Российские пропагандисты пытаются использовать инцидент в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье для разжигания межэтнической вражды и продвижения нарратива о «притеснениях венгров» в Украине.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщила полиция Закарпатья, инцидент произошел 16 июля. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 161 (нарушение равноправия граждан) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Центр противодействия дезинформации отмечает, что российские пропагандистские ресурсы сразу использовали этот случай для продвижения нарратива о «притеснениях венгров» в Украине. Цель таких информационных атак — обострить межэтническую ситуацию, дискредитировать украинскую власть и создать поводы для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины.

«Ранее российская пропаганда распространяла дезинформацию вокруг ситуации на украинско-венгерской границе, разгоняя фейки о „сбитых украинских дронах“ и „переброске венгерской техники и авиации“ к границе», — добавили в ЦПД.

Что известно об инциденте

Напомним, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили ксенофобскую надпись с угрозами венграм. Орбан прикрепил к посту фото, на котором видно, что на здании написано «Мадьяров на ножи».

Впоследствии стало известно, что полиция вместе с СБУ проводят оперативные мероприятия для установления подозреваемых.

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В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы «в течение 10 лет венгерская община в Украине сталкивалась с систематическими нападениями».

Обострение в украинско-венгерских отношениях

Ранее сообщалось, что посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгриив связи со смертью жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого, по сообщениям, якобы избили представители ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что погибший Иосиф Шебештень был гражданином Украины, мобилизованным на законных основаниях. Его пригодность к службе подтвердила военно-врачебная комиссия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Будапешт манипулирует информацией об обстоятельствах смерти мобилизованного.

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