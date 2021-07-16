Поджог или самовозгорание: в Запорожской области загорелся дом мэра Мелитополя

Поджог или самовозгорание: в Запорожской области загорелся дом мэра Мелитополя

На момент пожара мэра дома не оказалось.

В Мелитополе Запорожской области в доме мэра города произошел пожар. Сейчас причины возгорания устанавливают эксперты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Мелитополе выясняют причину пожара в доме мэра. Двухэтажное здание на 9 квартир в элитном коттеджном городке занялось накануне после обеда. Началось с крыши.

Через 2 часа, которые понадобились четырем десяткам спасателей, чтобы потушить огонь, успело выгореть 4 сотни квадратных метров.Задел ли огонь квартиру мэра, не сообщается. Сам Иван Федоров сейчас в командировке в Германии.

Никто не пострадал.

Новости Украины: в Мелитополе выясняют причину пожара в доме мэра

Напомним, что у Харькове по улице Киргизская в складском здании по хранению древесины частного предприятия вспыхнул пожар.

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