Поджог мужчины в Черкасской области: хулигану объявили подозрение

Парня в возрасте 20 лет, который в Черкасской области поджег мужчину, снял это на видео и выложил его в Интернет, объявили о подозрении. Ему грозит до семи лет заключения.

Об этом информирует полиция Черкасской области.

"Чтобы стать популярным в социальных сетях 20-летний молодой человек поджег человека. Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Следователи расследуют уголовное производство", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство совершено с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Напомним, в селе Кобринова Плотина Черкасской области молодые люди облили мужчину дизтопливом, подожгли его и под музыку снимали, как пострадавший горит. Парни вели прямую трансляцию в одной из соцсетей. Житель села получил телесные повреждения и теперь нуждается в лечении.

Читайте также: