Поджог на заказ: кто и зачем уничтожал дома и квартиры украинцев за деньги

Национальная полиция Украины разоблачила организаторов преступной группы, которые из-за мессенджера Telegram на заказ жгли частные дома и квартиры за деньги. Свои услуги преступники были готовы представлять по всей стране.

Кто и почему занимался поджогами, попытались выяснить журналисты "Завтрака с 1+1".

Видео с поджогами, как подтверждение проделанной работы, должны были сбрасывать заказчикам участники преступной группы, которая поджигала квартиры и дома на заказ по всей Украине. За это брали от 500 до 3000 долларов. Заказы принимали через Telegram.

Полиции сначала удалось арестовать двух организаторов преступного Telegram-канала, которые принимали и раздавали задачи по поджогам. Ими оказались двое мужчин 20 и 26 лет. Для выполнения задач они привлекли еще девять ребят в возрасте от 17 до 34 лет. Но главный организатор этой схемы, по словам замглавы Национальной полиции Украины Андрея Небитова, находится за границей.

Доставкой в суд должен заняться Интерпол. За время своей деятельности бандиты успели повредить девять домов в нескольких областях Украины. Мотивы заказчиков, успевших воспользоваться услугами поджигателей, по словам полиции, очень просты:

Следа России в этих действиях по возможной дестабилизации ситуации в Украине Андрей Небитов говорит, нет. Но методы очень схожи. Потому Нацполиция тесно сотрудничает с СБУ в таких случаях для выявления диверсионных действий.

Такие Telegram-каналы, как этот, через который действовала эта преступная группа, в полиции отмечают, создают под видом работы, где можно быстро и легко заработать. И всего в несколько кликов вы становитесь участником закрытой группы. А дальше даже сомневающимся организаторам таких групп нужно объяснить, почему вам это нужно. Начинается манипуляция.

К сожалению, как говорит психолога Оксана Сашенко, ситуация с войной лишь обостряет такие мотивы. Поэтому злоумышленникам легче найти тех, кто станет их инструментом по таким делам.

Также в Нацполиции отмечают, что при виде любых подозрительных Telegram-каналов, каждый из нас может помочь с расследованием или даже с разоблачением преступных групп. Для этого существует множество инструментов — чат-боты, соцсети Нацполиции, а также всегда можно позвонить по телефону на горячую линию Национальной полиции Украины.

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