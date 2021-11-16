Поедала сырого голубя вместе с перьями: в Полтаве сняли женщину за ужасающим угощением (видео)

Женщина где-то достала труп голубя и съела его.

На железнодорожном вокзале, вероятно, в Полтаве, сняли женщину, которая потребляла сырого голубя в перьях. Горожанка присела на бордюр и принялась смаковать мертвой птицей.

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Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".

По сообщению авторов ролика, инцидент произошел на ж/д вокзале Полтавы.

В комментариях под публикацией подписчики предположили, что, скорее всего, горожанка имеет психические проблемы и голодна. Также сообщили, что женщина часто околачивается на территории вокзала.

Напомним, что в Житомире отправили в психиатрическое медучреждение молодого человека, который на площади Победы бросался с ножом на прохожих.

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