Поедала сырого голубя вместе с перьями: в Полтаве сняли женщину за ужасающим угощением (видео)

Женщина где-то достала труп голубя и съела его.
На железнодорожном вокзале, вероятно, в Полтаве, сняли женщину, которая потребляла сырого голубя в перьях. Горожанка присела на бордюр и принялась смаковать мертвой птицей.
Видео выложили в телеграмм-канале "ТРУХА".
По сообщению авторов ролика, инцидент произошел на ж/д вокзале Полтавы.
В комментариях под публикацией подписчики предположили, что, скорее всего, горожанка имеет психические проблемы и голодна. Также сообщили, что женщина часто околачивается на территории вокзала.
Напомним, что в Житомире отправили в психиатрическое медучреждение молодого человека, который на площади Победы бросался с ножом на прохожих.
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