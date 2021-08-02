Поехал кататься: на Закарпатье 16-летний парень за рулем Land Rover сбил женщину

Поехал кататься: на Закарпатье 16-летний парень за рулем Land Rover сбил женщину

Подросток не справился с управлением и наехал на жительницу села.

В селе Колочава Хустского района произошла авария. 16-летний парень за рулем внедорожника Land Rover сбил 58-летнюю женщину.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

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Установлено, что односельчанин потерпевшей, воспользовавшись отсутствием дома родителей, сел за руль внедорожника Land Rover и уехал кататься по деревне.

Однако, не проехав и двух километров, подросток не справился с управлением и наехал на потерпевшую — местную жительницу. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении.

В полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль помещен на спецплощадку отделение полиции.

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