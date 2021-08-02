Поехал кататься: на Закарпатье 16-летний парень за рулем Land Rover сбил женщину

Подросток не справился с управлением и наехал на жительницу села.
В селе Колочава Хустского района произошла авария. 16-летний парень за рулем внедорожника Land Rover сбил 58-летнюю женщину.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Установлено, что односельчанин потерпевшей, воспользовавшись отсутствием дома родителей, сел за руль внедорожника Land Rover и уехал кататься по деревне.
Однако, не проехав и двух километров, подросток не справился с управлением и наехал на потерпевшую — местную жительницу. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении.
В полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Автомобиль помещен на спецплощадку отделение полиции.
Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.