Поехал на ВНО и исчез: в Черновицкой области уже 10 сутки разыскивают 18-летнего парня

Парень на оценку так и не попал.

В Черновицкой области разыскивают 18-летнего парня. Последний раз его видели, когда он поехал сдавать ВНО.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Черновицкой области Татьяну Андрейчук.

18-летний парень 15 июня из села Проскуряны поехал в Черновцы на ВНО. На экзамен он так и не попал. Также родные не могут связаться с молодым человеком.

У парня темно-русые волосы и карие глаза, его рост — 170 см. Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и кроссовки. Имел с собой синий рюкзак.

Напомним, в Ровно мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым.

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