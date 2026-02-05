Поехал увидеть войну своими глазами: поляка замучили до смерти в СИЗО Таганрога

Кшиштоф Галос в Бериславе с бойцами ВСУ / © Слідство інфо

Российские спецслужбы взяли в плен гражданского гражданина Польши и замучили его до смерти в СИЗО Таганрога.

Об этом пишут польская Gazeta Wyborcza и украинское издание «Следствие.Инфо».

В декабре 2025 года польское издание Gazeta Wyborcza писало, что в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области умер польский гражданин Кшиштоф Галос. По версии издания, он уехал в Украину в 2023 году, потому что якобы хотел убедиться своими глазами, что здесь идет война, а впоследствии, непонятно как, пересек линию столкновения, и попал в плен россиян на Запорожском направлении.

Маршрут поляка по Украине

По информации источника «Следства.Инфо» в правоохранительных органах, поляк Кшиштоф Галос заехал в Украину 14 апреля 2023 через автомобильный пункт пропуска «Краковец».

Дальше он уехал в Одессу. Из Одессы поляк направился в Берислав в Херсонской области. Затем Галос отправился в Запорожскую область, где пропал без вести 20 апреля. По запросу Интерпола украинская полиция начала поиски поляка и выяснила, что утром 20 апреля Кшиштофа останавливали украинские военные. Это произошло на блокпосте в селе Григоровка Запорожской области. Бойцы объяснили иностранцу, что дальше ехать опасно, а он ответил, что стремится проехать «к девушке во временно оккупированный Энергодар».

Кшиштофа развернули, но уже в тот же день он, очевидно, нашел какой-нибудь другой путь проезда на оккупированные территории.

Поляка задержали российские военные и отправили в следственный изолятор в Таганроге Ростовской области РФ.

Гауляйтер Балицкий фактически признал факт пыток поляка

В августе 2023 года гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в эфире российского телеканала вспоминал случай, когда оккупанты схватили поляка. Вероятно, речь шла о Галосе.

«Один поляк вообще рассказывал нам, что он турист. И глазом не моргнув. Я даже сам пришел посмотреть на это чудо. Сутки продержались, потом нажали и сказал, что никакой он не турист и все рассказал, как надо», — заявлял Балицкий.

Освобожденные из плена украинцы видели, как поляка пытали

Журналисты «Следствия.Инфо» нашли четырех освобожденных из плена украинцев, удерживаемых в Таганроге в то же время, что и Кшиштофа Галоса. Они рассказывают, что поляка жестоко пытали.

«Где-то после обеда привозят человека. Мы слышим, что она на русском не говорит. И они на него: „Лях, лях! К*рва!“, — и понеслось. Ну и лупят его, лупят. Оно ведь слышно, что человека избивают. Он стонет, начинают его в „ласточке“ растягивать на шпагат. Это когда ты выбегаешь, руки задраны вверх за спиной. И когда осмотр — у стены становишься, руки разворачиваешь запястьями к стене, и один [работник СИЗО] подходит, держит твою одну ногу, а другой ее тянет. И тебя на шпагат просто разрывают. Это на этнической основе к нему такое отношение было, потому что он поляк», — рассказывает освобожденный из плена украинец на псевдо «Бритва», которого содержали в соседней камере.

Другой экс-пленный Андрей вспоминает, что российские надзиратели в СИЗО были очень довольны тем, что в них попал гражданин Польши.

«Они смеялись и радовались, что поймали поляка. Говорили, что вы следующие, что вы не расслабляйтесь, что вы там офигели в своей Европе, мы до вас доберемся», — вспоминает Андрей.

Однажды Андрея вместе с Кшиштофом водили мыться. Андрей слышал, как в бане русские тюремщики избивали поляка.

«Поляк бежал, провалился ногой [в деревянные доски, через которые стекала вода] и разбил себе лоб. Вызвали врача. Русские там его заставляли что-то говорить по-польски, они смеялись над ним. И когда ему голову мотали, его еще и били. За то, что он по-польски говорил, а не по-русски. Что это за медицинская помощь, когда мотают голову, да еще и бьют? — рассказывает Андрей.

Первый собеседник издания, экс-пленный «Бритва», впоследствии сумел пообщаться с людьми, которые в то время сидели в одной камере с Кшиштофом. Поляк делился с ними, что приехал в Украину, чтобы посмотреть религиозные достопримечательности.

«Потом он сказал, что он не верил, что война, так он воочию решил посмотреть», — говорит экс-пленный.

Россияне считали, что Кшиштоф придумывает, будто не может говорить по-русски. Однако освобожденные пленники это отрицают.

«Когда я его услышал, я думал, что ему вообще не до того, чтобы здесь сейчас что-нибудь придумывать. Вот ему конкретно плохо. Человек, отчаявшийся, будет браться за любую возможность, чтобы ему помогли, как-то себе облегчить жизнь. Он не знал русского языка — это 100%», — говорит освобожденный из плена боец «Азова» Никита Семенов.

Забили насмерть

Сокамерники Кшиштофа рассказали «Бритве» о дне, когда видели Кшиштофа Галоса в последний раз. Это было в июле 2023 года.

«Ребята посмотрели в окно, выходившее на внутренний двор. Там перемещались спецназеры. А ведь они без масок. И один повернул голову и увидел, что ребята смотрели в окно. Через 5 минут спецназеры прилетели, отбили их киянками», — пересказывает слова побратимов экс-пленный.

В тот день Кшиштоф Галос нанесли много ударов по ногам. Его избили так сильно, что к ногам прилилось много крови.

«Большая часть крови из тела прилила к ноге. То есть это такая известная практика. Я не раз видел именно такую ситуацию с другими ребятами. Как человек начинает терять сознание от того, что у него кровь сходится к месту травмы очень сильно, потому что там лопаются капилляры и тому подобное», — говорит другой экс-пленный Григорий.

Медицинскую помощь поляку не оказывали.

«И где-то там через три-четыре дня мы с утра слышим, что какой-то шум. Ребята говорят, мы сели завтракать, поляк еще на таком ломанном языке говорит: „Я, наверное, умру“. А видим, что он такой бледный-бледный уже. И по камере очень тяжело ходить, сидеть было, все болит, тело избито. Они говорят: „Да хоть немного поешь“. И он ложку берет, в рот вставляет, у него каша вываливается изо рта. И начала течь слюна. Он упал в обморок. Они же стали кричать о помощи. Говорят, когда из камеры его выносили, он коченеть уже начал», — говорит «Бритва».

Другой освобожденный из плена по имени Борис в интервью Gazeta Wyborcza рассказал, что также был свидетелем пыток Кшиштофа.

«Он не говорил по-русски. Понимал некоторые фразы, но не мог говорить. Я сидел примерно в пяти камерах от него. Русские травили его, называли „поляком, ляхом, к*рвой…“. Я все ясно слышал», — отметил военный.

По словам бойца, поскольку поляк не знал русского, мало что понимал, что ему говорят надзиратели. Поэтому его постоянно избивали во время утренних и вечерних проверок. Его заставляли изучить русский гимн.

«По моей информации, его били каждый день: по затылку и ногам», — добавляет Борис.

В тот же вечер сотрудники следственного изолятора заставили других пленных подписать документы, в которых утверждалось, что смерть поляка наступила по естественным причинам.

Министерство иностранных дел Польши направило дипломатическую ноту в Москву. Однако Россия до сих пор не ответила и не вернула родным тело замученного.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, Украина провела первый обмен пленными в 2026 году. В результате обмена удалось освободить 157 украинских защитников.