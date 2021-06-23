Поехал в Черновцы на экзамен и исчез: на Буковине уже неделю разыскивают 18-летнего парня (фото)

Александр Савук так и не появился в учебном заведении.

На Буковине исчез 18-летний житель села Проскуряны Александра Савук. Парень 15 июня уехал из дома в Черновцы для сдачи экзамена, но в учебное заведение так и не прибыл.

Мобильная связь с юношей отсутствует и его местонахождение пока неизвестно, сообщили в полиции Черновицкой области.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, лицо овальное, глаза карие.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и обут в черные кроссовки. С собой имел рюкзак темно-синего цвета с темно-серой вставкой.

В полиции просят помочь разыскать пропавшего без вести Александра. Всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении парня — просьба срочно сообщить по спецлинии полиции "102" или по телефону (050) 960-70-67.

Напомним, на Закарпатье спасатели и местные жители уже пятые сутки ищут 29-летнего мужчину из села Богдан.

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